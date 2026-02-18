İçişleri Bakanı Çiftçi, Valiler Buluşması programına katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Sinop'tan Hatay'a, Edirne'den Hakkari'ye uzanan bu aziz vatanın her bir köşesi bizlere emanet edilmiş bir mülktür. Bu mülkü adaletle, dirayetle ve şefkatle yönetmek hepimizin öncelikli görevidir." dedi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Valiler Buluşması programında konuştu.

Mustafa Çiftçi, medeniyet anlayışlarında, devletin, hak ve adalet üzerinde yükselen, millete hizmetle anlam kazanan teşkilat olduğunu belirtti.

Bu topraklarda devletin, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen töre ile inançlarının emrettiği adalet ve merhamet anlayışıyla millet için var olan bir nizam olarak görüldüğünü ifade eden Çiftçi, köklü devlet geleneklerinin, adaleti temel, merhameti ölçü, hikmeti rehber edinmiş kutlu bir yürüyüş olduğunu söyledi.

Çiftçi, Göktürk Kağanlığı'ndan Selçuklu Hanedanlığı'na, Osmanlı'nın üç kıtayı kuşatan nizam anlayışından Cumhuriyet'e kadar uzanan bu çizginin, bir milletin devletiyle kurduğu sarsılmaz bağın tarihi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şan ve şerefle yazılmış bu büyük tarih, insanlık için iyiliğin, adaletin ve merhametin mümkün olduğunu gösteren güçlü bir tecrübedir. Bizler içinse her zaman onurla sahip çıkılacak, sorumlulukla taşınacak muazzez bir mirastır. Tarihin her döneminde ecdadımız, inşa ve ihya etme idealiyle hareket etmiştir. Şehirler kurmuş, gönüller fethetmiş, yalnızca taş üstüne taş koymamış, hepsinden öte insanı merkeze alan bir medeniyet inşa etmiştir."

Kendilerinin de bu yürüyüşün devamı olarak büyük sorumlulukla aynı istikamette yol aldıklarının altını çizen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, valilere şöyle seslendi:

"Devlet yönetimimizde mülk ve idare kavramları bir medeniyet tarifidir. Mülk emanettir, idare emanetin hakkını vermektir. Mülk, vatan toprağıdır, idare o toprağın huzurunu, düzenini, kardeşliğini ayakta tutmaktır. Bizim mülk anlayışımız, yöneticinin kibirden ve gösterişten uzak, sorumluluk bilinci yüksek ve hesap verme şuuruyla hareket etmesini gerektirir. Zira yegane malik Allah'tır. İnsana verilen sahiplik ise geçicidir. Bu bilinç, yöneticiyi hem adaletle hem de tevazuyla yönetmeye sevk eder. Mülki idare geleneğimiz bu hassasiyetler üzerine bina edilmiştir. Sinop'tan Hatay'a, Edirne'den Hakkari'ye uzanan bu aziz vatanın her bir köşesi bizlere emanet edilmiş bir mülktür. Bu mülkü adaletle, dirayetle ve şefkatle yönetmek hepimizin öncelikli görevidir."

"Türkiye Yüzyılı'nı güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız"

Çiftçi, "Vali, kelime manasıyla gözeten, yöneten, göz kulak olan, egemenlik yetkisini kullanan demektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Valilik, milletin derdine derman olma makamıdır. Valilik, devletin halka uzanan elidir, vicdan ve merhamet mevkisidir. Bu düstur valilik makamının nüvesidir" sözlerini anımsatan Çiftçi, bu sözlerin, mülki idarenin mesuliyetlerini en veciz şekilde ifade ettiğini dile getirdi.

Bakan Çiftçi, milletin hayır duasının devletin en güçlü hazinesi olduğunu belirterek, "Bu dua samimiyetle, fedakarlıkla ve hizmetle kazanılır. Milletimize hizmet yolunda gösterilen her bir gayret devletimizin gücüne güç katar." değerlendirmesinde bulundu.

Bir çocuğun hafızasında, bir gencin umudunda, bir büyüğün duasında bırakılan izin, insanı iki cihanda aziz edeceğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanım, 'hizmet eden izzet bulur' anlayışıyla çalışmak en büyük gayemizdir. Zat-ı devletlerinizin liderliğinde milletimizin hizmetinde olmaktan şeref duyuyoruz. Bu kutlu yolda Türkiye'nin gücüne güç, birliğine birlik katmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Liderliğinizde hem gönülleri imar edecek hem de eser ve hizmet anlayışıyla azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak, büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz."