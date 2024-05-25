İçişleri Bakanı: Diyarbakır Lice'de terör eylemlerinin faili etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Diyarbakır Lice'de terör eylemlerinin faili etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı: Diyarbakır Lice\'de terör eylemlerinin faili etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de yürütülen 'Bozdoğan-40' operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist 'Sofi' kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda bir jandarma üsteğmen yaralandı.

25.05.2024 08:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de yürütülen "Bozdoğan-40" operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın çatışmada etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Çatışmada bir jandarma üsteğmenin yaralandığı bilgisini veren Yerlikaya, askerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, terörist Yıldırım'ın, 8 güvenlik görevlisinin ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği, 8 güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ile jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Diyarbakır Lice'de terör eylemlerinin faili etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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