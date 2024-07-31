İçişleri Bakanı: Gürz-3 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Gürz-3 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı: Gürz-3 Operasyonu\'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-3 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun devam edeceğini belirten Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik ve eylemlerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

31.07.2024 18:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-3 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik Gürz-3 operasyonu yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu, J- SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini de verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Gürz-3 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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