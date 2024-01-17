İçişleri Bakanı: \'KAHRAMANLAR-44\' Operasyonlarıyla Teröristlerin Mağara ve Sığınakları Yok Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla 'KAHRAMANLAR-44' operasyonları gerçekleştirildi.

7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.