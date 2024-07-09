İçişleri Bakanı: 'Kuyu-8' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kuyu-8' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 25 ilde düzenlenen 'Kuyu-8' operasyonlarında; sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucu çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, uyuşturucu madde, sahte belgeli medikal cihaz ve nakit para ele geçirildi.

09.07.2024 11:50
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 25 ilde düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında; sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik 134 farklı adrese düzenlenen operasyonda; Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin; sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin işyeri açmalarına aracılık ettikleri, sahte CE belgeleri düzenleyerek, herhangi bir UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı "Taksirle Yaralama" suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi."

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kuyu-8' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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