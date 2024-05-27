İçişleri Bakanı: Mahzen-49 Operasyonlarında 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mahzen-49 Operasyonlarında 30 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Mahzen-49 Operasyonlarında 30 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

27.05.2024 08:27
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Elebaşının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz?. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğine işaret ederek, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Mahzen-49 Operasyonlarında 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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