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İçişleri Bakanı: Mercek-10 Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mercek-10 Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonlarında 12 kişinin gözaltına alındığını, 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, organize suç örgütlerinin ve silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti. Operasyonlarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek malzemeler ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı: Mercek-10 Operasyonunda 12 Kişi Gözaltına Alındı, 93 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
21.01.2024 - 08:27,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonlarında 12 kişinin gözaltına alındığını, 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma komutanlıkları ile Karaman Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Mercek-10 operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı, 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek, 65 namlu, 77 çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 tabanca şarjörü ve 237 fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek."

Kaynak: AA
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