İçişleri Bakanı: 'Mercek-11' Operasyonunda 998 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Mercek-11' Operasyonunda 998 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-11' operasyonlarında, 998 silah ele geçirildiğini ve 1124 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar halkın huzurunu kaçıran suç örgütlerine karşı gerçekleştiriliyor.

12.02.2024 10:17
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-11' operasyonlarında, 998 silah ele geçirildiğini ve 1124 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-11' operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. 1124 şüpheli gözaltına alındı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" dedi. (DHA)

İçişleri Bakanı: \'Mercek-11\' Operasyonunda 998 Silah Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Mercek-11' Operasyonunda 998 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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