İçişleri Bakanı: 'Mercek-16' Operasyonunda 912 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Mercek-16' Operasyonunda 912 Silah Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 359 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İlk 6 şehirde ise 696 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

08.04.2024 09:41
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişiler ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-16' operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, resmi X sosyal medya hesabından 'Mercek-16' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-16' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu;

661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam: 912 silah ele geçirildi. 359 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.

İlk 6 şehrimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler; İstanbul'da 104 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 157 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Manisa'da 100 tabanca ele geçirildi. 2 silah kaçakçısı tutuklandı. Adana'da 43 tabanca, 8 av tüfeği ele geçirildi. 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İzmir'de 39 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gaziantep'te 20 tabanca,10 av tüfeği ele geçirildi. 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Erzurum'da 12 tabanca, 18 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı."

Bakan Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 71 ilde düzenlenen "MERCEK-16 operasyonlarında, evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabanca ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Mercek-16' Operasyonunda 912 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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