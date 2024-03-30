İçişleri Bakanı: Mercek Operasyonlarında 79 Bin 235 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023'ten bu yana, ruhsatsız silah bulunduranlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek" operasyonlarında 79 bin 235 silah ele geçirildiğini, 89 bin 915 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-15" operasyonlarında, 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 750 silahın ele geçirildiğini kaydetti.
Operasyonda İstanbul'da 99 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 136 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, İzmir'de 61 tabanca ve 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini ve 60 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 47 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini ve 69 şüphelinin gözaltına alındığını; Antalya'da 21 tabanca ve 14 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 58 şüphelinin gözaltına alındığını; Şanlıurfa'da ise 27 tabanca ve 2 av tüfeğin ele geçirildiğini ve 34 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
"Mercek" operasyonlarında bugüne kadar 79 bin 235 silah ele geçirildi
Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde ve onları adalete teslim etmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023-28 Mart 2024 tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek operasyonlarında, 57 bin 134 ruhsatsız tabanca, 15 bin 76 av tüfeği, 5 bin 368 kurusıkı tabanca ve 1657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 79 bin 235 silah ele geçirildi, 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldı."
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