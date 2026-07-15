İçişleri Bakanı Çiftçi, 15 Temmuz Şehitliği'nde anma törenine katıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra bakan yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Yakup Canbolat, askeri yetkililer, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve polisler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak Ankara Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi. Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit ailelerine başsağlığı diledi.