(ANKARA) - Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kabulde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının ve "Tek Millet, İki Devlet" anlayışının iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Görüşmede, ilgili kurumlar arasında yürütülen çalışmalar ele alınırken, Türkiye ve Azerbaycan içişleri bakanlıkları arasındaki yakın işbirliği ve koordinasyonun güçlenerek devam ettiği ifade edildi.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletirken, Cumhurbaşkanı Aliyev de selamlarının iletilmesini rica etti.