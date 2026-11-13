İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis adaylarına seslendi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suç ve suçluyla mücadelenin en ön safında sizler yer alacaksınız. Bu mücadelede kararlılığınız kadar hayatınızın temizliği de yol gösterecek. Kanunun gereğini yerine getirirken herkese aynı adalet ölçüsüyle yaklaşacak, hukukun çizdiği sınırları titizlikle koruyacaksınız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kürsü Buluşmaları" programında polis adaylarına hitap etti.

Polislik mesleğinin ardında 2 bin 200 yıllık devlet birikimi, milletin adalet anlayışı ve insanı emniyet içinde yaşatma iradesinin olduğunu aktaran Çiftçi, Türk devlet geleneğinde vatanı korumakla milletin huzurunu gözetmenin, aynı emanetin birbirini tamamlayan iki yönü gibi olduğunu belirtti.

Bu emaneti taşıyanlardan cesaret kadar basiret, kudret kadar merhamet, bilgi kadar ahlak beklendiğini anlatan Çiftçi, "Suç ve suçluyla mücadelenin en ön safında sizler yer alacaksınız. Bu mücadelede kararlılığınız kadar hayatınızın temizliği de yol gösterecek. Kanunun gereğini yerine getirirken herkese aynı adalet ölçüsüyle yaklaşacak, hukukun çizdiği sınırları titizlikle koruyacaksınız. Milletimizin sizden beklediği örneklik, görev saatlerinin tamamını aşan bir sorumluluktur." değerlendirmelerinde bulundu.

Çiftçi, bugün farklı okullarda ve eğitim kademelerinde bulunan polis adaylarının, yarın aynı vazifenin yükünü hep birlikte omuzlayacağını belirterek, "Amir olduğunuzda emrinizdeki arkadaşınızın hakkını, hukukunu gözetin. Ekip arkadaşınız yorulduğunda ona destek olun. Başarıyı paylaşmayı, hatadan ders çıkarmayı mutlaka öğrenin. Birbirinizi hayra ve iyiliğe teşvik edin. Aranızdaki kardeşliği dürüstlükle sağlamlaştırın. Unutmayın, bir teşkilatı güçlü kılan mensuplarının birbirine duyduğu güven ve milletine gösterdiği sadakattir. Sizin sadakatinizin istikameti devletimiz, milletimiz ve hukuk olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şahsi menfaatin bu istikameti değiştirmesine müsaade etmeyin"

Polis adaylarına "şahsi menfaatlerden uzak durmaları ve meslek hayatlarında vicdanlarını daima korumaları" çağrısında bulunan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hiçbir şahsi menfaatin bu istikameti değiştirmesine müsaade etmeyiniz. Her sabah göreve çıkarken vicdanınızın huzurunu da yanınıza alınız. Bu sebeple alın terinin bereketini kolay kazanç vaatlerine değişmeyiniz. İnsanın iradesini teslim alan tuzaklara karşı uyanık olunuz. Bir anlık hevesin geleceğinize, ailenize, üniformanızın itibarına gölge düşürmesine kesinlikle izin vermeyiniz. Helal lokmanın huzurunu koruyunuz. Arkadaşınızı da gözetiniz. Daraldığınızda, zorlandığınızda hocalarınıza ve amirlerinize başvurmaktan çekinmeyiniz."

Merhum şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un "Bayrak senden incinmesin" dizesini adaylara hatırlatan Çiftçi, "Bayrağı incitmemek, onun altında yaşayan her insanın hakkını, hukukunu korumaktır. Şehitlerimizin emanetini gözetmek, onların uğruna can verdiği değerleri kendi hayatımızda yaşatmaktır." açıklamasında bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'nın huzurunu sizlerle tahkim edeceğiz"

Emniyet teşkilatının eğitim, insan kaynağı ve teknik imkanlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, emniyet teşkilatımızın eğitimini, insan kaynağını ve teknik imkanlarını güçlendiren anlayış, sizlerin en iyi şekilde yetişmesini de esas almaktadır. Bizler de her birinizin mesleğini liyakatle, huzurla ve yüksek bir aidiyetle yapabilmesi için gayret sarf ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın huzurunu sizlerle tahkim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarında sizin bilginiz, cesaretiniz, ahlakınız ve vatan sevdanız bulunacak. Sizlere inanıyor ve sizlere güveniyorum."

Programa, 326'sı Türk, 174'ü uluslararası olmak üzere 500 İç Güvenlik Fakültesi öğrencisi yüz yüze katıldı.

Gölbaşı ve Çamlıca yerleşkeleri ile 21 ildeki polis meslek eğitim merkezleri ve 7 ildeki polis meslek yüksekokullarında eğitim gören 17 bin 189 öğrenci ise programa telekonferans yöntemiyle iştirak etti.

Bakan Çiftçi, ziyareti kapsamında havalı tabanca poligonunda atış yaptı, dron gösterisini izledi ve ağaç dikti.

Polis Akademisi öğrencileriyle birlikte yemek yiyen Çiftçi, öğrencilerle sohbet ederek eğitim ve meslek hayatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.