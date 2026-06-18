Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılı Kutlandı

18.06.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutlayarak, mavi vatanın korunmasındaki fedakarlıkları vurguladı ve şehitlerle gazilere minnet sundu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi vatanımızın engin ufuklarında 44 yıldır büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Denizlerimizin güvenliği, insan hayatının korunması ve devletimizin şefkat elinin ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılması için gece gündüz demeden görev yapan kahraman personelimiz, milletimize büyük bir özveriyle hizmet etmektedir. Arama kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, kaçakçılığın önlenmesinden mavi vatanımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar üstlendikleri her vazifeyi yüksek bir görev şuuruyla yerine getiren Sahil Güvenlik Teşkilatımızla iftihar ediyoruz."

Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor; görevi başındaki tüm personelimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim; mavi vatanımızın muhafızlarını her türlü tehlikeden muhafaza eylesin, devletimizi payidar, milletimizi aziz eylesin. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanı, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 14:01:10. #7.12#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.