Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılı Kutlandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi vatanımızın engin ufuklarında 44 yıldır büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Denizlerimizin güvenliği, insan hayatının korunması ve devletimizin şefkat elinin ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılması için gece gündüz demeden görev yapan kahraman personelimiz, milletimize büyük bir özveriyle hizmet etmektedir. Arama kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, kaçakçılığın önlenmesinden mavi vatanımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar üstlendikleri her vazifeyi yüksek bir görev şuuruyla yerine getiren Sahil Güvenlik Teşkilatımızla iftihar ediyoruz."

Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor; görevi başındaki tüm personelimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim; mavi vatanımızın muhafızlarını her türlü tehlikeden muhafaza eylesin, devletimizi payidar, milletimizi aziz eylesin. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."