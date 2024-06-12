İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü üyeleri yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen "Kuyu-5" operasyonlarında 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Merkez'de Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Ak'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da cezaevinde bulunan Faris Çokkaynar'ın elebaşlığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 57 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca; 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikayetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."