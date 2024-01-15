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İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatı'na Destek Veren 170 Hesap Tespit Edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatı'na Destek Veren 170 Hesap Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı paylaşımlar yapan ve terör örgütünü öven 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı. Yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliden 18'i yakalandı.

İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatı\'na Destek Veren 170 Hesap Tespit Edildi
15.01.2024 - 08:28,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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