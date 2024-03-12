İçişleri Bakanı: Sibergöz-24 Operasyonunda 139 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: Sibergöz-24 Operasyonunda 139 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı: Sibergöz-24 Operasyonunda 139 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, Türk lirası ve döviz ile dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırmayacaklarını belirtti.

12.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik MASAK ile koordineli Sibergöz-24 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı gerçekleştirildi. 139 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk lirası ve döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ATM'ler üzerinden QR kod ve telefon bankacılığı yöntemiyle yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

Çalışmalar sonucu suçtan elde edilen geliri kripto varlık hizmet sağlayıcılarla yurt dışına çıkartarak akladığı ve hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda ise "Egebet" isimli referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısıyla, paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatan ve 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde bulunduğu tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 18 şüphelinin, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin ettikleri, hesapların kontrollerini sağlayarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferi yaptıkları, suçtan elde edilen geliri kripto varlıkları kullanarak akladıkları ve hesaplarında yaklaşık 50 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Sibergöz-24 Operasyonunda 139 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırşehir'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
    16:23 Kırşehir'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

    Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan öğrenci, para ödülünü kabul etmeyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı. Öğrencinin bu davranışı, okul müdürü tarafından takdir edildi.

  • Ümit Özdağ, Bergama'da ziyaretler gerçekleştirdi
    16:22 Ümit Özdağ, Bergama'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama ilçesinde esnafla buluştu ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine vurgu yaparak uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve sığınmacı politikalarını netleştireceklerini belirtti.

  • Çorum Alaca'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
    16:22 Çorum Alaca'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

    Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.E.K. idaresindeki hafif ticari araç ile F.G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.K. yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü F.G, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

  • Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba ihtiyaç sahibi engellilere verildi
    16:21 Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba ihtiyaç sahibi engellilere verildi

    Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

  • Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ı ziyaret etti
    16:20 Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ı ziyaret etti

    Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü'nü ziyaret etti
    16:19 Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü'nü ziyaret etti

    Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.

  • Ordu'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
    16:18 Ordu'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

    Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.

  • Merkezefendi'de Ücretsiz Spor Kursları Açıklanıyor
    16:17 Merkezefendi'de Ücretsiz Spor Kursları Açıklanıyor

    AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'de yapılması planlanan ücretsiz spor kurslarını açıkladı. Yılda 10 bin çocuk ve 10 bin kadına spor yapma fırsatı tanınacak.

  • Zonguldak'ta 11 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
    16:17 Zonguldak'ta 11 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan 11 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
14:28 Bakan Şimşek’ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek Bakan Şimşek'ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek
13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 16:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Sibergöz-24 Operasyonunda 139 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement