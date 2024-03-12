İçişleri Bakanı: Sibergöz-24 Operasyonunda 139 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik MASAK ile koordineli Sibergöz-24 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı gerçekleştirildi. 139 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk lirası ve döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ATM'ler üzerinden QR kod ve telefon bankacılığı yöntemiyle yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

Çalışmalar sonucu suçtan elde edilen geliri kripto varlık hizmet sağlayıcılarla yurt dışına çıkartarak akladığı ve hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda ise "Egebet" isimli referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısıyla, paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatan ve 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde bulunduğu tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 18 şüphelinin, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin ettikleri, hesapların kontrollerini sağlayarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferi yaptıkları, suçtan elde edilen geliri kripto varlıkları kullanarak akladıkları ve hesaplarında yaklaşık 50 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.