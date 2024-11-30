İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Organize Suç Operasyonları Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Organize Suç Operasyonları Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Organize Suç Operasyonları Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında gerçekleştirilen 'Kuyu' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını ve 29'unun tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

30.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayı içinde 4 il merkezli 6 organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayı içinde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 4 il merkezli organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonları düzenlendiğini belirtti. İstanbul'da R.B.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne 'Kuyu-47', Samsun'da N.B.'nin elebaşılığını yaptığı örgüte 'Kuyu-48', Giresun'da R.N.'nin elebaşılığını yaptığı örgüte 'Kuyu-49', Antalya'da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı 3 farklı örgüte 'Kuyu-50' operasyonları yapıldığını kaydeden Yerlikaya, 46 şüphelinin yakalandığı, 29'unun tutuklandığı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile döviz ve Türk lirasının ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve şantaj', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tefecilik', 'Göçmen kaçakçılığı' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

'HİÇBİR ÖRGÜTE FIRSAT VERMİYORUZ'

Organize suç örgütlerinin artık nefeslerinin kesildiğini ifade eden Yerlikaya, "Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz. Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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