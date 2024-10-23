İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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