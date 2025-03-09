İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Dün Kars'ta 'Türkiye'nin Huzuru Toplantımızı' Gerçekleştirdik"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Kars'ta " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da tüm suçlular ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Kars'lı kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün Kars'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yerlikaya, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Serhat şehrimiz Kars, birliğimizin ve beraberliğimizin timsalidir. Bu şehir, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde; her daim huzurun ve güvenin abidesi olarak parlamaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı olarak Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da tüm suçlular ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı Kars'lı kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz."