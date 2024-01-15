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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta yapılan deprem konutlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştü. İncelemeye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş\'taki deprem konutlarını inceledi
15.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşa edilen deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutları inceledi.

Örnek daireyi gezen Yerlikaya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret eden Yerlikaya, basına kapalı bir süre görüştü.

Bakan Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da eşlik etti.???????

Kaynak: AA
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