İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları ve FETÖ ile bağlantılarının olduğu tespit edildi.

28.08.2024 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve KOM başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, polis ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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