İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde emniyet kemeri takılmasını uyardı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde emniyet kemeri takılmasını uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin mesajında yolculuklarda emniyet kemerisi takılması uyarısında bulundu. Yerlikaya, binlerce vatandaşın yollarda olduğunu belirterek, araçlarda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladı.

16.06.2024 08:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin mesajında yolculuklarda emniyet kemerisi takılması uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını anımsattı.

"Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde emniyet kemeri takılmasını uyardı - Son Dakika

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