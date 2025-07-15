İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı\'nda konuştu Açıklaması
15.07.2025 16:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar, bu hain yapılanmanın inlerini, başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar, bu hain yapılanmanın inlerini, başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne FETÖ'ye ne de herhangi bir terör örgütüne asla geçit yoktur, olmayacaktır." dedi.

Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'na katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti, dua okunması ve Bakanlığın hazırladığı kısa film gösteriminin ardından konuşan Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı, 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar' dedi. 'Başaramayacaksınız' dedi. 'Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' dedi. Hamdolsun dediği gibi de oldu." ifadelerini kullandı.

Darbecilerin, milletin, şehadeti ve gazilik makamını bilmesini unuttuklarını, vatan toprağının şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yalnızca Hakk'ın önünde eğilen, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen, bu aziz vatanın yiğit evlatları, ne darbeye boyun eğerdi ne de hainlere geçit verirdi. Bin yıldır şehit kanlarıyla vatan kıldığımız bu topraklar, alçakların kirli emellerine terk edilemezdi. Şehit düşmekten korkmayan, gazi olmayı izzet sayan bu millet, asla ama asla dize getirilemezdi. Öyle de oldu."

Unutmayacağız, unutturmayacağız

15 Temmuz gecesinde çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışan, uçakların kalkışını engellemek için tarlasındaki ekini yakan ve 'öleceksek bir kere öleceğiz' diye meydan okuyan milletin unutulmayacağını vurgulayan Yerlikaya, "Annesine son kez sarılıp sokaklara koşan vatan evlatlarını, yeni doğmuş bebeğini son kez koklayarak bağımsızlığına sahip çıkan babaları, sabahlara kadar alnı secdeden kalkmayan, siz şehit analarını, şehit babalarını nasıl unutabiliriz? Aziz milletimize pusu kuran, kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 253 kahramanımızı, 2 bin 737 gazimizi nasıl unutabiliriz?" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Ay-yıldızlı şanlı bayrağımız şahit olsun. Sizlerin emaneti, emanetimizdir. Kahramanlarımızın mücadelesi, mücadelemizdir. Sonsuza dek de böyle olacaktır. Elleri öpülesi şehit annelerimiz, şehit babalarımız, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerimiz. Sizler, bu vatan için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Sizler, ciğerparelerinizi istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödememiz mümkün değil. Devletimiz, milletimiz sizlere ebediyen minnettardır. Allah hepinizden razı olsun. Yüreği vatan aşkıyla çarpan kahraman gazilerimiz. Anadolu'yu vatan yapan inancımızın temelinde, 'Gaza' ruhu vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ifade ettikleri gibi, 'Göğüslerini vatanlarının selameti için, siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir.' Gazilik ünvanı, ne bir maddi değerle ne de dünyevi bir payeyle ölçülebilir. Sizlerin temsil ettiği değer, nesillerden nesillere rehberlik edecek, yolumuzu aydınlatacak olan bir mirastır."

Şehitlerin hatırasına ve gazilerin emanetine son nefesine kadar sahip çıkacağını söyleyen Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümü bizi rehavete sürüklemez. Çünkü biz biliriz ki, ihanet yalnızca silahla değil, fikirle, algıyla, sızmayla gelir." dedi.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 17 bin 890 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı olarak terör örgütüyle mücadeleyi bir gün bile aksatmadan sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda, 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.

Son hain adalet önünde hesap verene kadar terörle mücadeleye devam edeceklerini aktaran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar, bu hain yapılanmanın inlerini, başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne FETÖ'ye ne de herhangi bir terör örgütüne asla geçit yoktur, olmayacaktır. Çünkü bizim davamız, büyük ve güçlü Türkiye davasıdır ve bu davanın sonunda yazacak olan tek cümle, 'Zaferin Adı Türkiye' olacaktır."

Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anan Yerlikaya, sözlerini "Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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