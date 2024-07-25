İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tarih, zalimleri ve çocuk katillerini unutmayacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, "Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."