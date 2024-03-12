İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Türkiye\'nin huzuru diye çıktık yollara\'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak göreve başladığımız günden bu yana gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle 'Türkiye'nin huzuru' diye çıktık yollara." dedi.
Hakkari'deki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Valilik çakışında gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, Koç Tepe Üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldiklerini, birlikte iftar yaptıklarını söyledi.
Terörle mücadelede üs bölgelerinin çok büyük katkısının olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"150 daimi, 51 geçici üs bölgemiz var. Bunların her birinin konumlandığı yerleri siz kıymetli Hakkarililer çok iyi biliyorsunuz. Koç Tepe Jandarma Üs Bölgemiz 2 bin 945 rakımda yer alıyor. Oldukça stratejik bir yerde. Burada tüm geçiş güzergahlarının tamamını kontrol altına alıyoruz. İçinde yerli ve milli öyle bir teknolojimiz var ki hamdolsun, aziz milletimizin huzur ve güveni, terörle mücadeledeki duruşumuzu, kararlılığımızı, onların nefesini kesmekle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelmiş olduğunuz noktayı, bu üs bölgemizde görüyoruz."
Kentte esnafı ziyaret ederek ramazanlarını tebrik edeceklerini belirten Yerlikaya, "Bir de müjde vereceğiz. Bugün üs bölgesinde iftarımızı açtıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda burada olduğumuzu arz ettik. Oradaki jandarmamızın, Mehmetçiğimizin iftar sevincine ortak olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cuma saat 13.00'te inşallah Hakkarili hemşerilerimizle, kardeşlerimizle buluşacağını ve bir miting yapacağını öğrenmiş olduk. Bunu da Hakkarili hemşerilerimize iletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin huzuru diye çıktık yollara"
"İçişleri ailesi olarak göreve başladığımız günden bu yana gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle 'Türkiye'nin huzuru' diye çıktık yollara." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Kara vatandan, deniz vatandan, siber vatandan suç türlerinin hangisi olursa olsun, evet önceliğimiz bölücü terör örgütü ve terör örgütlerinin her birinin tamamın topraklarımızdan kazımakla ilgili, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadarki kararlılığımız devam ediyor. Biz asayiş ile ilgili suçlarla ilgili daha iyi olmak ve olay sayılarını düşürmek, var olan suçları aydınlatarak suçluları adalete teslim etmekle ilgili çalışıyoruz."
Yerlikaya, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
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