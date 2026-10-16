İçişleri Bakanlığı, 22 ilde DEAŞ operasyonunda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde DEAŞ operasyonunda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 ilde Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre operasyonlar 22 ilde düzenlendi ve 59 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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