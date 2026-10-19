İçişleri Bakanlığı 27 ilde siber operasyonda 303 şüphelinin tutuklandığını bildirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 27 ilde siber operasyonda 303 şüphelinin tutuklandığını bildirdi

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İçişleri Bakanlığı, 27 ilde yasa dışı bahis ve siber suçlara yönelik operasyonda 643 şüphelinin gözaltına alındığını, 303'ünün tutuklandığını bildirdi. 151 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 27 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 643 şüpheliden 303'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 643 zanlıdan 303'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 151'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

Ayrıca, Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 668, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 32, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 81, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 60, siber trafik suçlarına yönelik 196 olmak üzere toplam bin 37 hesap veya kişi tespit edildi.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 538 hesap veya kişi belirlendi.

Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 3 bin 574 hesap veya kişi tespit edildi. 511 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Kaynak: AA
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