İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.

Buna göre bugün, Antalya'nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın ise gece saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, Orta Karadeniz kıyılarında beklenen sağanakların Samsun ve Ordu çevrelerinde, zamanla ise Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt genelinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları isteniyor.