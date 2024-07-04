İçişleri Bakanlığı, Ayaklanma Çıkarmaya Çalışan 14 Yaşındaki Genci Yakaladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Ayaklanma Çıkarmaya Çalışan 14 Yaşındaki Genci Yakaladı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ayaklanma çıkarmaya çalışacağını belirten 14 yaşındaki E.P. hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Ayrıca, aynı hesaptan Suriyeli mültecilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı tespit edildi.

04.07.2024 23:18
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İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Ayaklanma Çıkarmaya Çalışan 14 Yaşındaki Genci Yakaladı - Son Dakika

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