İçişleri Bakanlığı'nda Zirve Toplantısı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'nda Zirve Toplantısı

İçişleri Bakanlığı\'nda Zirve Toplantısı
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İçişleri Bakanlığı, 'Çerçeve yasa' sonrası 81 ilin yöneticileri ile toplantı yapacak.

(ANKARA) - "Çerçeve yasa" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı'nda zirve toplantısı yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans sistemiyle toplantıya çağırdı. Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu'nun Meclis'ten geçmesinin ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını "ivedi olarak" Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bizzat katılacağı geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek.

Zirve öncesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİRİMLERİ TAM KAPASİTE SAHAYA İNİYOR

Toplantıda, sürecin 81 ildeki valiler tarafından gelişmelerin anlık olarak takip edilmesi istenecek. Süreç içerisinde yer alacak adımların; toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek.

DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI İSTENECEK

Toplantının en kritik başlıklarından birini, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar oluşturacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

VALİLER, EMNİYET VE JANDARMANIN KRİTİK ROLÜ

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine verilecek talimatlar, sürecin omurgasını oluşturacak. Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak, kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personeli, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.

Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek. Yarın saat 15.00'te başlayacak zirve, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek, sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'nda Zirve Toplantısı - Son Dakika

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