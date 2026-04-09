İçişleri Bakanlığı'ndan Olumsuz Hava Uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan Olumsuz Hava Uyarısı

09.04.2026 15:16
İçişleri Bakanlığı, sağanak ve kar yağışları nedeniyle sel, çığ ve su baskını riskine karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın bazı illerde beklenen kuvvetli sağanak ile kar yağışları nedeniyle sel, su baskını, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler paylaşılarak, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, bu illerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı öngörüldüğü aktarıldı.

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edilen açıklamada, Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli karla karışık yağmur ile kar, yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın ayrıca Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörüldüğüne işaret edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Hava Durumu, su baskını, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan Olumsuz Hava Uyarısı - Son Dakika

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan Olumsuz Hava Uyarısı - Son Dakika
