İçişleri Bakanlığı Tarkan Konseri Hakkında Soruşturma Açılmadan Karar Verdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Tarkan Konseri Hakkında Soruşturma Açılmadan Karar Verdi

İçişleri Bakanlığı Tarkan Konseri Hakkında Soruşturma Açılmadan Karar Verdi

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül 2022'deki Tarkan konserine yönelik harcamalar hakkında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma açılmamasına karar verdi. Konserle ilgili yapılan harcamalar ve sponsor gelirleri incelendi.

28.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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(İZMİR) - İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü olan 9 Eylül 2022'de düzenlediği Tarkan konseriyle ilgili yapılan harcamalara ilişkin iddialar konusunda, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasının yer aldığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"09/09/2022 tarihinde yapılan Tarkan konseri ile ilgili harcamaların İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZFAŞ firması tarafından yaptırıldığı, bunun için 15 firmadan toplam 11.745.423,79-TL sponsor geliri temin edildiği, işin ses ve sahne işini üstlenen Staras firmasından teminat olarak alınan 1.020.000,00-TL'nin sahne kurulumunun yapımı sırasında yıkılması nedeniyle irat olarak kaydedildiği, dolayısıyla bu faaliyet için bütçe dışı 12.765.423,79-TL gelir elde edildiği, buna karşın Tarkan'a KDV dahil 3.540.000,00-TL ödeme yapıldığı, bu bedele ilaveten ses, sahne, konaklama, ulaşım, koruma, sigorta ve seyyar WC gibi giderler ile birlikte şirket bütçesinden toplam 14.256.051,74-TL ödeme gerçekleştirildiği diğer taraftan, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer'in 24/01/2023 tarihinde Habertürk TV'de yaptığı bir söyleşide; 'Belediye tarafından 09/09/2022 tarihinde yapılan konser için Tarkan'a sponsorlar tarafından ödeme yapıldığı, Tarkan'ın da bu parayı birtakım hayır kurumlarına verdiğinin' ifade edildiği, ancak yapılan harcamaların 1.490.627,95-TL'sinin sponsor desteğinden fazla olması ve bu rakamın İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İZFAŞ firması bütçesinden harcandığının bilinmesine ve Tarkan tarafından hayır kurumlarına yapılan harcamalar ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinde herhangi bir belge olmamasına karşın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu tür durumlarda net cümleler ile topluma gerçeği ifade etmesi gerekirken yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun değerlendirildiği, diğer yandan bu gerçek dışı sözlerinin etik olmaktan öte suç ve suç unsuru taşımadığı gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda da karşılığının bulunmadığı anlaşıldığından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer hakkında 'soruşturma izni verilmemesine', 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi."

Ne olmuştu?

İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen Tarkan'ın konserinin öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer'in "Tarkan'ın konser için ücret almayacağını belirttiği, akabinde yaptığı bir röportajda; 'Tarkan'ın cebine bir kuruş girmeyecek, alınan para hayır işlerine aktarılacak' şeklinde açıklamada bulunmasına rağmen ödenecek miktarın açıkça belirtilmediği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı harcamaların ve sponsorlukların şaibeli olduğu" iddia edilmişti.

Kaynak: ANKA

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