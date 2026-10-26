Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

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Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı
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Muğla’nın Milas ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Topuz, İçişleri Bakanlığının kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen Topuz’un geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Fevzi Topuz hakkında üç ayrı suçlama kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Topuz’un, Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık, kararın geçici bir tedbir niteliği taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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