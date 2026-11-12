İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'da yakalanan Sayal'ın 116 suçtan arandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'da yakalanan Sayal'ın 116 suçtan arandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Yunanistan'da yakalandı. Bakanlık, Sayal hakkında 116 suçtan aranma kaydı olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını bildirdi
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?