Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde 9 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için anma mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İyi ki varsın Eren… İyi ki varsın Ferhat Astsubay… 9 yıl önce Maçka'da, vatan sevgisinin ve fedakarlığın unutulmaz bir destanı yazıldı. Eren Bülbül'ü ve onu canı pahasına koruyan kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Eren'imizin de Ferhat Astsubayımızın da aziz hatırası, milletimizin yüreğinde daima yaşayacak."