İçişleri ve Enerji Bakanları, toprak kayması sonucu kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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İçişleri ve Enerji Bakanları, toprak kayması sonucu kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

İçişleri ve Enerji Bakanları, toprak kayması sonucu kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ziyaretin detaylarını ve umut dolu mesajlarını paylaştı.

19.02.2024 22:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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