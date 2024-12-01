İda Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
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İda Ultra Maratonu Tamamlandı

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk kış maratonu İda Ultra Maratonu, 17 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Sporcular, zorlu parkurlarda mücadele ederek ödüllerini aldı.

01.12.2024 17:56
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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu olan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen İda Ultra Maratonu tamamlandı. Maratonda Kaz Dağları'nda 5 farklı parkurda mücadele edip dereceye giren sporcular, ödüllerini aldı.

Türkiye'nin en prestijli ultra maratonlarından olan İda Ultra Maraton'a bu yıl 17 ülkeden bin 700 sporcu katıldı. İda Ultra 110 kilometre, İda Half Ultra 66 kilometre, Run Zeus 36 kilometre, Köy Koşusu 15 kilometre ve 8,5 kilometre yarışlarında zorlu şartlarda mücadele eden sporcular, yarışı tamamladı. Maratonda farklı kulvarlar ve kategorilerde dereceye girenler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer, Meclis Üyesi Muammer Temiz, Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: ANKA

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