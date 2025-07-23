Idaho'da Katile 4 Müebbet Ceza

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım 2022'de 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili duruşması yapılan Bryan Christopher Kohberger, 4 kez üst üste müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova kentindeki bir evde yaşayan üniversite öğrencilerinin cinayetiyle ilgili suçlanan Kohberger'e, bir önceki mahkemede suçunu itiraf etmesinin ardından yapılan karar duruşmasında, şartlı tahliye hakkı bulunmaksızın 4 kez ömür boyu hapis cezası verildi.

Kararın açıklanması öncesinde söz hakkı verilen mağdur yakınları duygusal konuşmalar yaparken, Kohberger, son konuşma hakkını kullanmamayı tercih etti.

Mahkeme Yargıcı Steven Hippler, Kohberger'i "bir korkak" olarak nitelendirirken, 4 öğrencinin katilini, işlediği cinayetlerden "üzüntü veya pişmanlık duymadığı için" eleştirdi.

Kohberger, bu ayın başlarında, ölüm cezasından kurtulmak için, suçunu kabul ederek anlaşma yoluna gitmişti.

Olay

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21), 13 Kasım 2022'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, uzun süren araştırmalardan sonra zanlı Kohberger'i, 30 Aralık 2022'de Pennsylvania'da ailesine ait evde yakalamıştı.

Kohberger, çıkarıldığı ilk mahkemeden sonra 4 ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanmak üzere Idaho'ya getirilmişti.

Idaho Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan olay, yerel toplumda ve ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

Idaho Yüksek Mahkemesinden 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, büyük jürinin, 28 yaşındaki Kohberger'i 4 ayrı birinci derece cinayetten suçlayarak yargılanmasına karar verdiği duyurulmuştu.