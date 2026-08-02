Idaho'da Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.