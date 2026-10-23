İddiaya göre Adana Seyhan\'da darp edilip bagaja konulan kişi kaçırıldı, o anlar kaydedildi

İddiaya göre Adana Seyhan'da darp edilip bagaja konulan kişi kaçırıldı, o anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup, tartıştıkları kişiyi darp edip zorla otomobilin bagajına koydu. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken polis, kaçırılan kişiyi kurtarmak ve şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
ADANA, – ADANA'da bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen grup tarafından zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi darp ederek zorla otomobilin bagajına koydu. Şüpheliler, ardından otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çevredeki bir vatandaş ise yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve kaçırılan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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