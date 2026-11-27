Emin YEŞİL-İSTANBUL, ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 kişi, çarşıdaki iş yerlerinin önünde sergilenen ürünleri seçerek çaldı. Ertesi gece bölgeye gelen şüpheliler, güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine kaçtı. Hırsızlık ve takip anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çolaklı Mahallesi'nde bulunan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, son bir haftadır farklı günlerde bölgeye gelen 6 kişi, iş yerlerinin önünden çok sayıda ürün çaldı. 23 Kasım Pazartesi günü de çarşıya gelen şüpheliler, iş yerlerinin önünde sergilenen ürünleri inceledi. Şüpheliler, beğendikleri ürünleri çalarak bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ PEŞLERİNDEN KOŞTU

24 Kasım Salı gecesi yeniden çarşıya gelen şüphelileri, caddede görevli güvenlik personeli fark etti. Güvenlik görevlisinin bağırması üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Bir süre şüphelilerin peşinden koşan güvenlik görevlisi, şüphelileri yakalayamadı.

HIRSIZLIK VE KOVALAMACA KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin, iş yerlerinin önündeki ürünleri inceleyerek beğendiklerini çaldığı görüldü. Bir başka görüntüde ise güvenlik görevlisinin şüphelilerin peşinden koştuğu ve şüphelilerin kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.