IDEF 2025 Fuarı Ziyaretçilere Açıldı

Mehmet ALA-/ İSTANBUL, IDEF 2025'in 5'inci gününde fuar, ilk kez ziyaretçilere açıldı. Savunma sanayii firmaları yoğun ilgi gördü.

22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 5'inci gününde ilk kez ziyaretçilere kapılarını açtı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı fuarda, ziyaretçiler savunma sanayiine yönelik geliştirilen yeni ürün ve teknolojilere yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren fuar alanına akın eden misafirler, stantlarda sergilenen sistemleri yakından inceledi.

'KAAN SİMÜLASYONUNA TEŞEKKÜR EDERİM'

Fuarı gezmeye gelen Yavuz Alparslan Yılmaz, "Çok farklı bir deneyim aslında. Yani böyle hafif sallanmak güzeldi. Ben eğlendim açıkcası. Fuar şu anlık güzel. Yeni yerler görüyoruz. İş imkanları oluyor. Genel olarak böyle. KAAN Simülasyonuna teşekkür ediyorum. Bu deneyimi bize sağladıkları için" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZ SAYESİNDE DIŞARIYA MUHTAÇ DEĞİLİZ'

Saim Kayadibi, "Hissiyatımı ifade etmeye zorlanıyorum. Göğsümüz kabarıyor. Bu silah sanayimizin, savunma sanayimizin bu derece güçlü olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Özellikle hem yedek parça da, hem de teknolojinin topyekun bir şekilde ortaya konulmuş olması hakikaten muhteşem. Seviniyoruz, gurur duyuyoruz. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza eylesin. Bu teknolojilerle ülkemizin ne kadar savunma sanayisinde güçlü yerlere geldiğini, kendimizi dışarıya muhtaç olmadan savunabileceğimizi de görmüş oluyoruz" diye konuştu.

'BİR ANDA SİMÜLASYONLARIN İÇİNDE BULDUK KENDİMİZİ'

Betül Uygur ise, "Daha yeni geldik. Bir anda simülasyonların içinde kendimizi de kullanmayı bilmeden. Kurcalayarak bulmaya çalışıyoruz. Keyifli geçiyor bizim için. Babamla geldik. Babam daha ilgili bu konularda. O kendi bildiklerini bana aktarıyor daha çok. Ben de bilgi edinmiş oluyorum. Çoğu standı gezdik şu anda. 1-2 stant kalmıştır. Son durağımız burasıa oldu" şeklinde konuştu.