İdil'de Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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İdil'de Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

İdil\'de Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde lastiği patlayan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.12.2024 15:57  Güncelleme: 16:01
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ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Suriye uyruklu aileden 1 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İdil ilçesi Gültepe Mahallesi Çığır mevkisinde meydana geldi. Lastiği patlayan Mahmut İsmail idaresindeki 07 LAL 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mahmut İsmail'in hayatını kaybettiği belirlendi. 1'i ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mahmut İsmail'in cenazesiyse morga götürüldü. Hastanedeki yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Suriye uyruklu aynı aileden olan otomobildekilerin, Mersin'den Cizre ilçesine taziye için gittikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İdil'de Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdil'de Lastiği Patlayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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