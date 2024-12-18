Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmada, izinsiz gösterilere katılarak terör örgütü PKK lehine slogan atan, sokakta araç lastiği yakan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheliler tespit edildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İdil'de Terör Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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