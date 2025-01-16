İdlib'de DEAŞ'a İHA Saldırısı - Son Dakika
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İdlib'de DEAŞ'a İHA Saldırısı

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İdlib kırsalında düzenlenen İHA saldırısında 1 DEAŞ teröristi öldü, 1 terörist yaralandı.

16.01.2025 00:30
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- İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı

Terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen İHA saldırısında terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalına İHA saldırısı düzenledi. Suriyeli istihbarat kaynakları saldırıda, Sarmada köyünde motosikletlerle seyir halinde olan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin hedef alındığını belirterek, teröristlerden birinin saldırıda öldüğünü diğerinin yaralandığını aktardı. Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini ifade etti.

Görgü tanıklarından Suriye vatandaşı İbrahim Selim, "İki motorlu buradan geçerken İnsansız Hava Aracı ile hedef alındı. Nedenini şu an biz de bilmiyoruz. Roketlerin parçaları hala burada görünüyor" dedi.

İdlib\'de DEAŞ\'a İHA Saldırısı
Kaynak: İHA

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