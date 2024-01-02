 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İdlib'de Saldırılarda 26 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İdlib'de Saldırılarda 26 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed yönetimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti, 118 sivil yaralandı. Saldırılarda okullar, çadır kampları ve pazar yerleri hedef alındı.

İdlib\'de Saldırılarda 26 Sivil Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 14:22,
Abone Ol

Suriye'de Beşşar Esed yönetimi ve Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere Aralık 2023'te düzenlediği saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti, 118 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) İdlib Ofisi Basın Sorumlusu Hamid Kutini, AA muhabirine, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" aralıkta 118 kara ve hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kutini, İdlib ve Halep kırsalındaki köylere düzenlenen saldırılarda 26 sivilin yaşamını yitirdiğini, 118 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırılarda hedef alınan yerleşimlerde büyük çaplı hasarın meydana geldiğini söyleyen Kutini, saldırılarda 7 okul, 1 fırın, 4 çadır kamp, 6 halk pazarı ve 2 caminin hedef alındığını vurguladı.

Kutini, "Rusya'nın hava saldırılarda 3'ü çocuk 1'i kadın toplam 5 sivil hayatını kaybetti. Esed rejimi ve İran destekli grupların karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırılarda da 21 sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beşşar Esed, Suriye, Rusya, İdlib, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de Saldırılarda 26 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika


15:16
Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Ancelotti müjdeyi verdi! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi vefat etti Emre Karayel'in annesi vefat etti
14:37
Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25
Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler

Son Dakika
14:55 Emre Karayel'in annesi vefat etti
14:37 Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Patronun skandal bitmiyor! Elindeki kağıtları işçinin suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:24:21. #1.11#
SON DAKİKA: İdlib'de Saldırılarda 26 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement