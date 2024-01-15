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İdlib'deki çadır kamplarında karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İdlib'deki çadır kamplarında karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib ilindeki çadır kamplarında, kömür sobasından sızan karbonmonoksit nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, sığınmacıların zorlu yaşam koşulları ve sağlıksız ısıtma yöntemleri nedeniyle güvensiz bir ortamda yaşadığı belirtildi. Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanından kaçan savaş mağdurları, yakacak ücretini karşılayamadığı için sağlığa zararlı malzemelerle ısınmaya çalışıyor.

İdlib\'deki çadır kamplarında karbonmonoksit zehirlenmesi: 2\'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:26
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki çadır kamplar bölgesinde karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) tarafından yapılan açıklamada, Atma kasabasındaki Mutawvva-2 kampında, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beşşar Esed rejim güçleri, İran destekli terörist guruplar ve Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller, sığındıkları kamplarda zorlu yaşam koşulları nedeniyle sağlıksız ve güvensiz ısıtma yöntemlerinin kullanılması, soğuk, sel, fırtınayla karşı karşıya bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Esed rejimi ile destekçileri İran ve Rusya'nın bombardımanından kaçarak çadır kamplar bölgesine yerleşen yüz binlerce savaş mağdurunun yakacak ücreti temin edemediği için sağlığa zararlı naylon, araç lastiği, elbise, çizme ve terlikleri yakarak ısınmaya çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: AA
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