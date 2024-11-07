İdlib Hastanesine Yardım Seferberliği

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt merkezli Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı (IICO) işbirliğiyle Suriye'nin İdlib kentindeki hastaneye 63 tıbbi cihaz, 45 hasta yatağı ve tefrişat bağışlandı.

Vakfın açıklamasına göre, Suriye'deki iç savaş mağdurları için yapılan yardım çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

IICO ve İHH tarafından İdlib'deki El Bırnas Hastanesi'ne 403 bin dolarlık 63 tıbbi cihaz, 45 hasta yatağı ve tefrişatı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, iç savaşın neden olduğu olumsuz koşullar nedeniyle ülkedeki birçok hastanede tıbbi cihaz ve ekipmanlarda eksiklik olduğunu belirtti.

Bu kapsamda tıbbi cihaz ve malzeme desteğinde bulunan IICO'ye teşekkür eden Tahiroğlu, "Hastane yönetiminden aldığımız bilgilere göre 2 ilçe, 21 köy ve 59 çadır kampı bu hastanedeki sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Hastanede çocuk, yenidoğan, kadın hastalıkları poliklinikleri ile acil serviste 56 doktor ve sağlık çalışanı görev alıyor. Yaklaşık 8 bin 600 kişi her ay doğrudan bu hastaneden istifade ediyor." ifadelerini kullandı.