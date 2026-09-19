İDOB sezonunu Beethoven\'ın 9. Senfonisi ile açtı, Şef Yazıcı yapay zekayı ele aldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2026-2027 sanat sezonunun açılışını Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi konseriyle gerçekleştirdi.

Konserin açılışında konuşan şef İbrahim Yazıcı, gelecek yıl Beethoven'ın vefatının 200. yılı olduğunu belirterek, "Bestecinin 250. doğum yılı maalesef salgın sebebiyle yarım yamalak kutlanabilmişti. Önümüzdeki yıl bunu telafi edebilmeyi umuyoruz. Biz de yeni sezonumuzu şimdiden Beethoven'ın dev eseri 9. Senfoni ile açıyoruz." dedi.

Eserin, Beethoven'ın 1822-1824 yıllarında, tamamen işitme yetisini kaybettiği dönemde bestelendiğine dikkati çeken Yazıcı, konuşmasında yapay zekanın müzikteki yaratıcılığına ilişkin tartışmalara da değindi.

Yapay zekanın beste yapıp yapamayacağı konusunda farklı görüşlerin bulunduğuna işaret eden Yazıcı, Beethoven'ın tamamlanmamış 10. Senfonisi üzerinden bu tartışmayı değerlendirdi.

Yazıcı, Beethoven'ın eserlerinin yapay zekaya yüklenerek 10. Senfoni'nin tamamlanmaya çalışıldığını hatırlatarak, "Beethoven 9. Senfoni'yi yarım bıraksaydı ve yapay zekaya ilk 8 senfonisi yüklenerek eserin devamı oluşturulsaydı, yapay zeka final bölümünde koro kullanmayı düşünebilir miydi? Bence hayır. Çünkü bu, yalnızca mevcut verilerden hareket etmek değil, yeni ve özgün bir yaratıcılık ortaya koymaktır." ifadesini kullandı.

Eserin dördüncü bölümünde "iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesinin" anlatıldığını belirten Yazıcı, bu mücadelede vurmalı çalgıların ön plana çıktığını söyledi.

Bu bölümün "Türk Marşı" olarak da anıldığını aktaran Yazıcı, dönemin en güçlü ordularından biri olarak kabul edilen Osmanlı ordusunun uzaktan gelişinin, özellikle vurmalı çalgıların kullanımıyla tasvir edildiğini anlattı.

Konserde, İDOB Orkestrası'nı, şef İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nu ise şef Paolo Villa yönetti. Konserde, soprano Dilruba Bilgi, mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve bas Burak Bilgili solist olarak sahne aldı.